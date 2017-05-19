У межах другої закордонної поїздки Макрон відвідує французькі війська у Західній Африці

Наприкінці першого тижня свого президентства Еммануель Макрон здійснює поїздку до Західної Африки, а саме у Малі з метою нанесення візиту контингенту французьких військ, дислокованих на території колишніх колоній країни. Французькі солдати ведуть боротьбу з ісламськими бойовиками на півночі колишньої французької колонії з 2013 року, передає BBC.

У планах президента Франції є відвідини деяких із 4 тис військових частин, що ведуть боротьбу із бойовиками-ісламістами у регіоні.

Зазначимо, що це другий закордонний візит пана Макрона в якості президента. На наступний день після його інавгурації він відвідав канцлерку Німеччини Ангелу Меркель в Берліні.

Експерти очікують, що Макрон продовжить політику свого попередника щодо військової присутності Франції у Західній Африці, підтримуватиме сильний вплив у колишніх французьких колоніях. Президент говорив про зміни у відносинах його країни на континенті, і необхідність відриватися від старих неоколоніальних мереж.

Ще будучи кандидатом, Макрон викликав обговорення та суперечки, назвавши колоніальну війну Франції в Алжирі злочином проти людства .

Нагадаємо, вчора новий президент Франції вперше зібрав уряд.