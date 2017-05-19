У Румунії затвердили фінансові виплати постраждалим від Голокосту

Парламент Румунії схвалив закон, який дозволяє пряму фінансову підтримку постраждалих від Голокосту під час Другої світової війни, повідомляє Reuters.

Фінансову допомогу зможуть отримувати ті, хто був депортований в гетто або концентраційні табори, особи, які вижили в поїздах смерті та примусових трудових загонах, біженці та особи, ув'язнені за етнічними принципом або насильно вивезені зі своїх будинків.

"Цей закон є символічним жестом для подальшого визнання жахливих страждань людей, які пережили найпохмуріші моменти", - сказав депутат Сільвіу Векслер, який представляє Федерацію єврейських громад Румунії.

Закон встановить щомісячний платіж в розмірі до 400 румунських лей (97,98 доларів США) в місяць за кожен рік депортації або затримання. Закон набирає чинності з 1 липня.

У передвоєнні часи єврейське населення Румуніє складало 800 000 осіб. Сьогодні у європейській країні проживають менш ніж 11 000 євреїв.