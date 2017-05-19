У США продали найдорожчий твір американського художника за всю історію

За картину Жана-Мішеля Баскія 41-річний бізнесмен з Японії Юсаку Маєзава заплатив 110,5 млн доларів. Картина пішла з молотка на аукціоні у Нью-Йорку. Покупець заплатив за неї майже удвічі більше, ніж за попередній твір художника. Бізнесмен хоче відкрити у своєму рідному місті Тіба музей, передає BBC-Україна.

Картина Баскія побила одразу кілька цінових рекордів. По-перше, вона стала найдорожчим твором американського художника за всю історію. Це також найдорожчий твір, який створив темношкірий митець. А також - перший твір від 1980 року, який продали дорожче за 100 млн. дол. Картина без назви виконана олією і акриловими фарбами.

Торги на аукціоні Сотбі тривали 10 хвилин. Покупець не був особисто присутній і зв'язувався зі своїм представником по телефону.

Баскія, уродженець Нью-Йорка, помер у 1988 році через передозування героїном. Йому було 27 років, 7 із них він займався мистецтвом. Починав художник як автор графіті із Брукліна, який продавав свої малюнки по 50 доларів. Більшість його творів зображають проблеми, з якими стикаються афроамериканці у США.