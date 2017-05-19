Я ще можу не противитись, коли ображають мене як людину, але коли ображають мій народ, мою мову, мою культуру, як же я можу не реагувати на це?
Михайло Коцюбинський, український письменник

У Волинському краєзнавчому музеї презентували виставку про голову Проводу ОУН Олега Штуля

19 травня, 2017 - 14:51

На виставці представлені особисті речі Олега Штуля, зокрема дві друкарські машинки, кімнатний термометр, робочий портфель, інші артефакти, передані музеєві родиною провідника. На презентацію виставки з  Франції прибув син Олега Штуля, Данило.  Виставка має назву «Довге повернення в Україну», бо Олег Штуль значно менше відомий, ніж, наприклад, Степан Бандера, а його життя і діяльність були не менш присвячені Україні. «В Україні всі знають лише про одного провідника ОУН, Степана Бандеру, але ж були й інші, такі, як Олег Штуль. Вони не менше любили Україну. Все своє життя вони марили Україною, вони присвячували їй усіх себе. Зараз би цих людей назад повернути. Нема в України державних мужів, хоча політиків більше, ніж треба», – каже провідний науковий  співробітник Волинського краєзнавчого музею Богдан Зек, чий інтерес до постаті Штуля вилився вже у підготовку праці «Олег Штуль у боротьбі за Україну». Під час Другої світової війни Штуль перебував у партизанському штабі Тараса Бульби-Боровця. Після її закінчення був головним редактором газети «Українське слово» в Парижі, працював на різних посадах в ОУН (М), а після смерті Андрія Мельника став головою Проводу ОУН.

Тривалий час родина Штулів мешкала на Волині, у селі Заліси на Ратнівщині, де похована і його мати, його батько служив тут  священиком. Так, за спогадами професора Івана Денисюка, отець Данило Штуль був неординарною особистістю. У церкві він більше говорив про Україну, ніж про Матір Божу, і не так про Ісуса Христа, як про Тараса Шевченка. За його ініціативою поблизу церкви висипали символічну козацьку могилу. У селі з’явилися синьо-жовті прапори й тризуби. У його помешканні вишитий тризуб висів навіть за часів радянської влади. У гості до братів Штулів, Олега і Василя, в Заліси приїжджала і Олега Теліга. Богдан Зек каже, що постать Олега  Штуля, його діяльність ще дуже  мало висвітлена в українській історії, тому  при дослідженнях на нас чекає багато відкриттів.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...