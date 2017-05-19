Україна і Македонія планують переглянути положення угоди про ЗВТ

Україна і Македонія планують до 2017 року оновити положення Угоди про вільну торгівлю з застосуванням правил походження товарів, передбачених конвенцією Пан-Євро-Мед.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", з посиланням на Мінекономрозвитку України за підсумками українсько-македонських переговорів, що пройшли у Києві 18 травня.

Переговори провели заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська з міністром закордонних інвестицій Македонії Біллом Павлескі.

"Це дозволить надалі застосовувати трикутник кумуляції (Україна-Македонія-ЄС) із застосуванням відповідних преференцій. Македонія підтримала таку ініціативу", – повідомили в МЕРТ.

Мінекономрозвитку нагадує, що 16 травня 2017 року ЄС запросив Україну приєднатися до Регіональної конвенції про Пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Конвенція Пан-Євро-Мед), і завершення цього процесу очікується до кінця поточного року.

Згідно з даними Держстату, Україна в 2016 році наростила експорт в Македонію вдвічі – до $25,91 млн, тоді як імпорт з Македонії скоротився на 3,7% – до $11,71 млн.

Угода про ЗВТ з Македонією є однією з найдавніших подібних угод, укладених Україною з іншими державами.

Угоду про вільну торгівлю України і Македонії було укладено в січні 2001 року, Верховна рада ратифікувала її в липні, після чого угода набула чинності 10 вересня 2001 року.