Україна стає східним флангом НАТО, - Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що співробітництво з НАТО може посприяти у деокупації нашої країни.

Про це вона сказала під час урочистостей з нагоди 20-ї річниці створення Центру документації та інформації НАТО в Україні, повідомляє Укрінформ.

«Рубікон і незворотність нашого вибору щодо зближення з НАТО ми остаточно перейшли. Україна стає східним флангом Альянсу. Цей вибір - це офіційна відмова України від позаблоковості. І тільки реальне співробітництво з НАТО буде сприяти деокупації нашої країни», - заявила віце-прем'єр.

Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що Україна тісно співпрацює з Альянсом у багатьох питаннях. Наразі діють спільні навчання та програми, і Центр НАТО в Україні відіграє в цьому дуже важливу роль.

У свою чергу директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова зазначила, що наразі досягнено багато у співпраці з Україною, але попереду ще більше завдань та викликів.

Щоб привітати Центр документації та інформації НАТО, студенти Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка влаштували флешмоб. Вони утворили велику зірку Альянсу перед головним корпусом свого інституту.