Уряд Японії дозволив імператору зректись престолу

Уряд Японії підготував дозвіл для імператора Акіхіто для зречення престолу.

Про це повідомляє Euronews.

Акіхіто давно просив зробити для нього виняток з японських законів, які не передбачають такої можливості.

Рішення уряду ще має затвердити парламент. Очікується, що голосування буде схвальним.

Після зречення Акіхіто його наступником стане старший син, 57-річний кронпринц Нарухіто.

Нагадаємо, влітку 2016 року Акіхіто висловив готовність зректися престолу у зв'язку з проблемами зі здоров'ям.

8 серпня прем'єр Японії Сіндзо Абе заявив про необхідність розробки юридичного механізму зречення від престолу, який раніше не існував через відсутність подібних прецедентів в японській історії.

Акіхіто посідав імператорський трон протягом 27 років - в 1989 році він став спадкоємцем імператора Хірохіто, за яким Японія воювала у Другій світовій війні.

Офіційно Акіхіто вважають 125-м імператором династії, безперервно правлячої Японією з 660 року до нашої ери, коли першим японським монархом став Дзімму.

На сьогодні Акіхіто вважається єдиним правлячим в світі імператором.