Уряд Японії дозволив імператору зректись престолу

Уряд Японії підготував дозвіл для імператора Акіхіто для зречення престолу.
Про це повідомляє Euronews.
Акіхіто давно просив зробити для нього виняток з японських законів, які не передбачають такої можливості.
Рішення уряду ще має затвердити парламент. Очікується, що голосування буде схвальним.
Після зречення Акіхіто його наступником стане старший син, 57-річний кронпринц Нарухіто.
Нагадаємо, влітку 2016 року Акіхіто висловив готовність зректися престолу у зв'язку з проблемами зі здоров'ям.
8 серпня прем'єр Японії Сіндзо Абе заявив про необхідність розробки юридичного механізму зречення від престолу, який раніше не існував через відсутність подібних прецедентів в японській історії.
Акіхіто посідав імператорський трон протягом 27 років - в 1989 році він став спадкоємцем імператора Хірохіто, за яким Японія воювала у Другій світовій війні.
Офіційно Акіхіто вважають 125-м імператором династії, безперервно правлячої Японією з 660 року до нашої ери, коли першим японським монархом став Дзімму.
На сьогодні Акіхіто вважається єдиним правлячим в світі імператором.