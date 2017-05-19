Ув'язненого в окупованому Криму українця Лугіна вивезли до Мордовії

Ув'язненого у Криму українця Андрія Лугіна без надання медичної допомоги вивезли на територію Росії і доправили до Мордовії.

Про це 19 травня у коментарі Крим.Реалії сказала дружина заарештованого Ірина Лугіна.

"6 травня прийшла офіційна відповідь на ім'я адвоката від медчастини СІЗО. Вони повідомили, що його (Андрія Лугіна) нібито оглянув лікар і його можуть етапувати у Мордовію без медичного супроводу. Через кілька днів без супроводу медпрацівників його вивезли на територію Росії, в місто Краснодар, не знявши шви і не надавши подальшої реабілітації після операції. Після цього його вивезли у Ростов-на-Дону, а потім - у колонію у Мордовію", - зазначила Лугіна.

Вона повідомила, що звернулася до Європейського суду й різні міжнародні правозахисні організації з цього питання.

"Ми подали скаргу до Європейського суду, а також звернулися у Червоний Хрест з приводу його розшуку і надання медичної допомоги", - додала Лугіна.

Наприкінці квітня повідомлялося, що екс-депутат Керченської міськради Андрій Лугін, знаходячись у СІЗО Сімферополя, здійснив спробу суїциду при спробі етапувати його в Росію. 24 квітня він оголосив сухе голодування.

Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відправив лист російському омбудсменові для того, щоб "розібратися" з ситуацією, яка склалася з Лугіним в анексованому Криму.

На початку травня повідомлялося, що Лугіна після операції відвезли у невідомому напрямку.

Лугіна було засуджено у 2010 році й засуджено до довічного ув'язнення. Суди двох інстанцій визнали його винним у вбивстві й участі у злочинному угрупуванні Андрія Лаптєва, яке діяло в Керчі в 90 роках. В оприлюдненому зверненні Лугін заявляє, що протягом останніх трьох років підконтрольні Росії чиновники у Криму порушують його права.

Заяви з повідомленням про початок голодування він направив президентові Росії, підконтрольному Росії прокуророві Криму й прокуророві Росії, начальникові кримського управління підконтрольної Росії Федеральної служби виконання покарань, кримському й російському омбудсменам.