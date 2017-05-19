В Афганістані від вибуху бомби загинули 11 людей

На сході Афганістану внаслідок вибуху придорожньої бомби загинули 11 осіб з однієї родини, які прямували на весілля.

Про це повідомив губернатор провінції Логар Мохаммад Халім Федеє, передає Reuters.

П'ять жінок, п'ять дітей та один чоловік загинули від вибуху придорожньої бомби в провінції Логар, на південь від столиці Кабула.

Також ще троє осіб отримали поранення в результаті вибуху.

"Всі вони були членами однієї сім'ї. Вони збиралися бути присутніми на весільній церемонії", - повідомив губернатор.

Нагадаємо, що внаслідок теракту у Мосулі загинули 10 військових.