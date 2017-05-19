В Ірані проходять вибори президента

Жителі Ірану 19 травня обирають нового президента країни.

Як повідомляє DW, за пост президента борються чотири кандидати - нинішній глава держави Хасан Роухані і колишній віце-президент Мустафа Хашемі Таба, які належать до табору реформаторів, а також глава одного з найбагатших фондів ісламського світу Астан-і Кудс Разаві Ебрагім Раїсі і колишній міністр культури Мустафа Ага Мірсалім, які дотримуються вкрай консервативних поглядів.

За прогнозами, основна боротьба розгорнеться між Хасаном Роухані і Ебрагімом Раїсі. Експерти зазначають, обираючи між ними, фактично іранці обиратимуть між подальшою політичною відкритістю їхньої країни і поверненням до курсу на конфронтацію із Заходом.

Після відкриття дільниць для голосування зранку на них спостерігалися черги виборців. Влада країни очікує явку на рівні 70 відсотків. Результати виборів будуть відомі приблизно через 24 години після закінчення голосування.

Право голосу в Ірані мають близько 56 мільйонів виборців. Виборчі дільниці будуть відкриті до 18:00, але зазвичай влада країни приймає рішення про продовження строків для голосування на кілька годин.

Президента в Ірані обирають на чотири роки. Щоб бути обраним в першому турі, кандидату потрібна проста більшість голосів. Якщо в п'ятницю жодному з претендентів не вдасться набрати необхідну кількість голосів, 26 травня відбудеться другий тур.

В Ірані посада президента є другою за значимістю. З часів ісламської революції 1978-1979 років першорядна роль в державі належить духовному лідеру, яким з 1989 року є Алі Хаменеї. Саме за ним залишається останнє слово у всіх важливих державних питаннях. Він приймає всі значущі внутрішньо- і зовнішньополітичні рішення і є головнокомандувачем армії.