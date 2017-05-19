В Ірані завершилося голосування на президентських виборах, яке було продовжене на 2 години через високу явку виборців, передає Радіо Свобода.

Повідомляється, що головні претенденти - чинний президент Хасан Роугані, помірний ісламіст, якого підтримують реформатори, і кандидат від консервативного табору Ебрагім Раїсі, якого вважають ставлеником Корпусу вартових Ісламської революції і прихильником жорсткого курсу щодо Заходу.

Попередні результати голосування мають оголосити у неділю.

Якщо ніхто з кандидатів не отримає понад 50% голосів, то наступного тижня відбудеться другий тур виборів.

Нинішні вибори президента - 12-і в історії Ірану, після повалення монархії у результаті Ісламської революції 1979 року.