В межах першого закордонного турне Трамп відвідає Саудівську Аравію, Ізраїль та Брюссель

Першою країною, яку Дональд Трамп відвідає на посаді президента США, стане Саудівська Аравія. Там політик обговорить питання протидії тероризму. Очікують також, що темою обговорення в Ер-Ріяді стане й протидія експансіонізму Ірану, передає Радіо Свобода.

З Саудівської Аравії американський президент попрямує до Ізраїлю, де заплановані зустрічі не лише з керівниками цієї країни, а й із головою Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом. Наступна зупинка Трампа – Ватикан, де йому дасть аудієнцію Папа Франциск.

З Рима президент США вилетить до Брюсселя на неофіційну зустріч з керівниками країн НАТО, а на завершення поїздки повернеться до Італії, де візьме участь у саміті «Групи семи» на Сицилії.

Нагадаємо, Трамп знав про слідство проти Флінна, коли призначав його радником.