В Ужгородському скансені відбувся родинний день школи

У четвер, 18 травня, у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту фольклорним фестивалем та різноманітними майстер-класами відзначали Міжнародний день музеїв.

Цьогоріч тут проходив VIІ обласний дитячий фольклорний фестиваль "Веселковий передзвін", у якому взяло участь 44 колективи шкіл естетичного виховання з усього Закарпаття. Колективи Великобичківської, Ясінянської, Драгівської, Нересницької, Дубівської, Нижньоселищанської, Велятинської, Виноградівської та багатьох інших дитячих шкіл мистецтв презентували на фестивалі свої хореографічні, музичні або вокальні номери.

«У цьому році ми святкуємо одночасно День музеїв та День вишиванки. Нині, до святкування заплановано дуже багато заходів. От, до прикладу, фестиваль дитячої творчості «Веселковий передзвін» завжди збирає чимало учасників, нинішній рік не став виключенням. Цього разу він зібрав понад сорок колективів. Також в музеї день відкритих дверей та родинний день школи. Діти, батьки, класні керівники та їх учні нині мають можливість відвідати кожну хатинку, дізнатися про її історію, чи просто гарно провести час на фестивалі. Також гості свята можуть відвідати майстер-клас з гончарства та бісероткання» - розповіла працівниця музею Тетяна Сологуб-Коцан.

Пісні, танці, гуляння, смачна їжа та гучний сміх відвідувачів нині змусили відчувати себе в справжньому українському селі. Для тих, хто бажав ближче познайомитися з побутом чи ремеслом українських селян, були майстер-класи з гончарства та бісероткання, які проводили майстрині Юлія Єгорова-Рогова та Христина Безніско-Чайка. Ті ж, хто не хотів долучатися до ручної праці, міг насолоджуватися музичним концертом, влаштувати мін-пікнік на території чи навіть побешкетувати з друзями.

Окремим елементом розваг стала дерев'яна гра-пазл «Мандрівка ужгородським скасеном», яку виготовили члени громадської організації «Паралельний світ». - Це не просто карта, вона - навчальна та пізнавальна і зображає усе Закарпаття. В оригіналі карта була призначена для знайомства з різними куточками нашого краю під час фестивалів подібного роду. Гравець кидає кубик та ходить. Якщо вибрали Сваляву, то на сцені з’являється відповідний колектив виконує свій номер та розповідає про особливості свого району, традиції. Так грають, поки не ознайомляться з усім краєм - розповідає голова ГО «Паралельний світ» Андрій Доніченко. –Зараз ми розробляємо ігрові пазли «Правила дорожнього руху» та декілька інших проектів. Хочу наголосити на тому, що ми не просимо грошей, ми просимо роботи, і ми її не боїмося».

Святкування Дня музеїв тривало цілий день та приманило поціновувачів української культури, містян на туристів, які могли посмакувати традиційними смаколиками, придбати на згадку прикраси чи вишиванку та навіть зробити сувенір власноруч.

Оксана Дудаш, Ужгород, фото автора