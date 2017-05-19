Зведення “Охматдиту” заморозять через розкрадання грошей під час його будівництва, - нардеп

У комітеті ВР з питань охорони здоров'я заявили, що будівництво лікувально-діагностичного центру Національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) "Охматдит" можуть заморозити. Причина такого рішення полягає у відсутності належних заходів з боку поліції для розслідування ситуації із розкраданням коштів під час будівництва медзакладу. Таку заяву зробила член комітету Оксана Корчинська, передає Інтерфакс.

"Ми зробимо спробу заблокувати через суд будівництво НДСЛ "Охматдит", тому що Національна поліція нічого не зробила для того, щоб передати підозри про повернення грошей, вкрадених на будівництві "Охматдиту". Забудовники часів Азарова намагатимуться заблокувати і відсудити 62 млн грн вкрадених коштів у нашого державного підприємства", - сказала О.Корчинська під час години запитань до уряду в п'ятницю.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що нині тривають повномасштабні будівельні роботи і будівництво першої черги буде завершено, як і було обіцяно.

"Ми поки що розв'язали цей вузол корупційних проблем, розрубали, ми лише змогли розблокувати будівництво. Там є, дійсно, всі ці історії, про які ви говорите, які потребують і відповідних судових рішень, і підходу правоохоронної системи. Ми це все розуміємо, і робимо все для того, щоб завершити будівництво", - сказав він.

Як повідомлялося, правоохоронні органи спільно з опікунською радою "Охматдиту" повернули до держбюджету 59,8 млн грн, незаконно використаних у грудні 2015 року підрядниками будівництва дитячої лікарні. У лютому 2016 року кошти заморозили. Державна аудиторська служба підтвердила їх нецільове використання у рамках перевірки, ініційованої СБУ. У січні 2017 року суд скасував “арешт” 60 млн грн.