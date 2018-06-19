Рада проголосувала за підтримку кіноіндустрії

Сьогодні Верховна Рада України прийняла законопроект "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з вступом в силу закону" Про державну підтримку кінематографії в Україні".

"Метою законопроекту є введення правових основ діяльності кінокомісій і узгодження ряду інших питань, пов'язаних з прийнятим в 2017 році законом" Про державну підтримку кінематографії в Україні " - розповів Еспресо один з ініціаторів законопроекту, голова комітету ВР з питань культури і духовності Микола Княжицький.

Так, проектом передбачається встановити, що кінокомісії можуть працювати при органах місцевого самоврядування з метою надання суб'єктам кінематографії кваліфікованої організаційної, консультаційної та іншої допомоги.

“Законопроект передбачає дозволити місцевим органам в межах своїх бюджетів встановлювати власні програми підтримки кінематографії в регіоні і дозволити місцевим радам утворювати місцеві фонди фінансової підтримки кінематографії” – зазначив Княжицький.

Крім того, пропонується створити систему стимулів для державних кіностудій, розташованих в межах території відповідної громади, в тому числі за рахунок покриття суб'єктам кінематографії витрат, здійснених на користь таких кіностудій.

За словами народного депутата, усі недопрацювання попереднього закону бути враховані та виправлені, тож вже незабаром новий закон вступить в силу.

Також сьогодні Верховна Рада України підтримала законопроект "Про внесення змін до закону" Про культуру "(щодо визначення поняття" креативні індустрії "). У пояснювальній записці підкреслюється, що відсутність законодавчо встановленого терміну "креативні індустрії", який широко застосовується у країнах Європейського Союзу унеможливлює відповідну державну політику в сфері культури, спрямовану на заохочення розвитку нових секторів економіки, інноваційних творчих кластерів, формування підприємницьких умінь та навичок серед представників творчих професій.