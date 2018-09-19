3035 цивільних загинули за період бойових дій на Донбасі, - ООН

З початку конфлікту у квітні 2014 року на Донбасі загинули 3 тисячі 35 цивільних, включаючи жертв авіакатастрофи рейсу МН17 влітку 2014 року.

Такі дані оприлюднив помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович під час надзвичайної зустрічі Організації з безпеки і співробітництва в Європі, передає Reuters.

"З початку конфлікту (14 квітня 2014 р.) до 15 серпня 2018 р. УВКПЛ зафіксувало 2737 загиблих серед цивільного населення (1571 чоловіків, 966 жінок, 96 хлопчиків, 48 дівчаток і 56 дорослих невідомої статі). З урахуванням 298 загиблих під час авіакатастрофи рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" 17 липня 2014 р.. Загальна кількість цивільних осіб, загиблих через конфлікт, становить щонайменше 3035 людей", - йдеться у звіті.

Повідомляється також, що за оцінками УВКПЛ, загальна кількість поранених осіб станом на серпень 2018 року становила від 7 до 9 тисяч людей.

Нагадаємо, сьогодні загинули двоє військових, один поранений.