Асоціація з ЄС: станом на перше півріччя 2018 року Україна виконала 41% зобов’язань

Відповідно до Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію прийнятого у жовтні 2017 р. перед Україною на 2018 рік стоїть 758 завдань. Моніторинг виконання Угоди показує, що станом на перше півріччя 2018 р. виконано 41% зобов’язань. Такі результати презентував Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції на засіданні Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом, повідомляє УНН з посиланням на "Євроінтеграційний портал".

На сьогодні ЄС є ключовим торговим партнером України. Частка ЄС складає 42,1% українського експорту та 41,5%, імпорту в Україну. Найбільше до ЄС Україна продає товари сільськогосподарської продукції, електрообладнання, а також недорогоцінні метали та продукти рослинного походження.

За словами представника Урядового офісу, Угода про асоціацію це успіх України, але водночас її реалізація стала викликом для інституційної системи на яку було покладено завдання імплементувати значний обсяг законодавства ЄС.

Тому ключовим завданням стала розбудова інституційної спроможності виконання Угоди. Наразі, в рамках реформи держуправління в низці Міністерств створено Генеральні директорати, які відповідають, в тому числі, за реалізацію євроінтеграційних політик та виконання Угоди.

Нагадаємо, сукупні боргові зобов’язання Національного банку України та Міністерства фінансів перед Міжнародним валютним фондом становлять 12,1 млрд доларів.