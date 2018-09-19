Австралійська авіакомпанія хоче встановити тренажерні зали і ліжка у літаках

Австралійська авіакомпанія Qantas планує встановити тренажерні зали у літаках, які курсують на рейсах між Лондоном та Сіднеєм. Про це пише BBC.

Окрім цього, у літаках можуть з’явитися бар і ясла, а ліжка будуть у спеціальній спальній зоні.

Такі зміни авіакомпаня хоче впровадити з 2022 року і вже просить Boeing та Airbus запропонувати літаки для маршруту.

"Бізнесмени та прості пасажири матимуть впевненість у тому, що долетять прямим рейсом, їм не доведеться зупинятись, не знадобляться пересадки, коли щось може піти не так, зекономлений таким чином час також дуже важливий", - сказав головний виконавчий директор Алан Джойс.

Він впевнений, що такі літаки користуватимуться попитом, ажде з моменту запуску рейси в середньому були на 92% заповнені, а бізнес-клас - на 94%.