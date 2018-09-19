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Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса, філософиня

Байден наголосив на важливості постання в Україні єдиної помісної православної церкви

19 вересня, 2018 - 09:45
Фото: прес-служба УПЦ КП

Колишній віце-президент США Джозеф Байден, якого називають другом України, вважає важливою появу єдиної помісної Української православної церкви. На цьому він наголосив під час зустрічі з очільником УПЦ КП, патріархом Філаретом напередодні.

Про це повідомляє прес-служба церкви.

Байден "наголосив на важливості постання в Україні єдиної помісної православної церкви для утвердження державності та висловив подяку Святішому владиці за його працю з поширення духовності в українському суспільстві, допомоги українському війську, боротьби з корупцією тощо", повідомили в УПЦ КП.

У свою чергу патріарх Філарет подякував Джо Байдену за багаторічну постійну підтримку України та нагородив його орденом святого рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ ступеня.

Крім того, очільник УПЦ КП відвідав посольство України в США, яким була організована зустріч патріарха з українською громадою Вашингтона.

Під час заходу патріарх Філарет розповів присутнім про сучасний стан УПЦ КП, про можливість постання в Україні єдиної помісної православної церкви та перспективу визнання автокефалії українського православ'я, додали у прес-службі церкви.

Нагадаємо, Вселенський патріархат опублікував документи-звернення УПЦ про автокефалію від 1991 року.

Джерело: День

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