Brexit: Мей вимагає від ЄС поступок щодо угоди

До початку неформального саміту ЄС в австрійському Зальцбурзі прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей закликала європейців піти на поступки в переговорах щодо Brexit.

"Для отримання хорошого результату Євросоюз після того, як Велика Британія вдосконалила свою позицію, повинен зробити те ж саме", - написала вона в статті для німецької газети Die Welt, опублікованій в середу, 19 вересня. Вона вважає, що на переговорах щодо зони вільної торгівлі Брюссель та члени ЄС повинні ставитися до Лондона так, як до третіх країн, зазначає AFP, передає DW.

Мей, серед іншого, вимагає, щоб майбутня зона вільної торгівлі між ЄС і Великою Британією поширювалася лише на товари, але не на послуги.

"Заперечення Євросоюзу з цього приводу не відповідають реальності інших переговорів про торгівлю", - пише вона у статті.

Крім того, вона гостро виступила проти митного кордону між Північною Ірландією та іншими частинами Сполученого Королівства.

Велика Британія та ЄС уже тривалий час намагаються домовитися щодо договору, який впорядкував би умови запланованого на березень 2019 року виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу. На саміті в Брюсселі глава ірландського МЗС Саймон Ковені наголосив на важливості вирішення питання кордону з Ірландією. Цю позицію підтримує і переговірник від ЄС Мішель Барньє. Це одне з ключових питань переговорів, адже внаслідок встановлення кордону між Великбитанією і ЄС він має з'явитися і між Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу королівства. Цього обидві сторони хочуть уникнути, однак Лондон не погоджується із появою кордону всередині країни.

Президент Європейської Ради Дональд Туск не виключає і сценарію, за яким Brexit станеться без угоди між Лондоном та Брюсселем, додає dpa.

"Якщо ми всі поводитимося відповідально, катастрофи можна буде уникнути", - вважає він.

Нагадаємо, Велика Британія має, за правилами, залишити Європейський Союз 29 березня 2019 року, через два роки після подачі відповідної заявки. На початку вересня Тереза Мей відкинула проведення повторного референдуму щодо Brexit. Так само досі керівництво консерваторів та лейбористів відкидало можливість проведення другого всенародного голосування щодо Brexit. Однак нещодавні опитування серед британців показують, що більшість вже не хоче виходу країни з ЄС.

Тим часом вже зараз дедалі виразніше проглядаються економічні наслідки майбутнього виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. На тлі підготовки до Brexit багато банків вже залишили Лондон. Аналітики прогнозують значну шкоду від Brexit для Лондона як фінансового центру Європи і світу. Згідно з нещодавно опублікованим опитуванням, Нью-Йорк вже обігнав британську столицю як найпривабливіший фінансовий центр в світі.

Раніше Мей вимагала від ЄС нової угоди щодо кордону Північної Ірландії. Мей заявила, що жорсткий кордон між Північною Ірландією та Республікою Ірландія після виходу Британії з блоку "майже немислимий", але відхилила нинішній план ЄС як "непрацездатний".

У свою чергу ЄС стримано відреагував на новий план по Brexit представлений прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

Основний переговірник від ЄС щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу Мішель Барньє відкинув ключові пропозиції Лондона з питань торгівлі. ЄС хоче, щоб Північній Ірландії вдалося уникнути повторних прикордонних перевірок.

При цьому Барньє дав зрозуміти, що британська пропозиція зі збору мит для ЄС не змогла переконати вже скептично налаштованих європейців.