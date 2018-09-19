Brexit, міграція та внутрішня безпека – головні теми зустрічі лідерів ЄС

Прем'єр Великобританії розповість на саміті про хід розслідування по "справі Скрипаля".

Глави держав і урядів країн ЄС зберуться в середу ввечері в Зальцбурзі на неформальну зустріч, яку приймає Австрія як голова Ради ЄС.

У листі-запрошенні європейським лідерам на цей саміт голова Європейської ради Дональд Туск виділив три головні теми для обговорення 19 і 20 вересня: міграція, внутрішня безпека та Brexit.

Крім того, він повідомив, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей поділиться інформацією про хід розслідування у справі про замах на колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в британському місті Солсбері.

"Прем'єр-міністр розповість про висновки британських секретних служб. І це станеться в четвер, коли буде обговорюватися внутрішня безпека", - підтвердив журналістам у вівторок в Брюсселі високопоставлений чиновник ЄС, знайомлячи їх на умовах анонімності з порядком саміту.

Він також зазначив, що даний саміт не братиме заключних документів щодо внесених до порядку темам.

Зустріч почнеться з робочої вечері 28 європейських керівників, в ході якого вони обговорять проблеми, пов'язані з міграцією.

"Голова Туск хоче, щоб був виявлений конструктивний підхід, при якому кожна держава-член і всі інститути ЄС будуть активно працювати для пошуку вирішення кризи. Якщо ми будемо працювати конструктивним чином і спільно, ми зможемо добиватися прогресу. Сьогодні потоки мігрантів до Європи оцінюються на рівні, близькому до стану до кризи ", - сказав співрозмовник ЗМІ.

Нагадаємо, ЄС готовий виділити Україні ще 54 млн євро.