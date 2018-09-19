Через етнічні конфлікти в Ефіопії зростає кількість вимушених переселенців

Вимушені переселенці в Ефіопії продовжують боротьбу за виживання в складних умовах. За останні шість місяців через етнічні конфлікти в Ефіопії вимушеними переселенцями стали 1,4 мільйона чоловік, що перевищує аналогічний показник в Сирії. Про це повідомляє Анадолу.

За даними Центру моніторингу за внутрішніми переміщеннями (IDMC), переміщення були зафіксовані в районах, розташованих на стику регіонів Оромія і Південний, а також Оромія і Сомалі.

Вимушені переселенці в Ефіопії продовжують боротьбу за виживання в складних умовах, говориться в повідомленні IDMC.

Етнічні конфлікти все ще тривають в східному, південному і західному регіонах Ефіопії. Тільки в кінці минулого тижня 15 тисяч чоловік в Ефіопії стали переселенцями через насильство в столиці та прилеглих районах.

За даними IDMC, в першому півріччі 2018 року вимушеними переселенцями в Сирії стали 1,2 мільйона чоловік, а в Демократичній Республіці Конго - 950 тисяч.

У зазначений період через насильство в своїх країнах вимушеними переселенцями стали 5,2 мільйона чоловік. У списку IDMC за Ефіопією слідують Сирія, Демреспубліка Конго, Нігерія і Сомалі.