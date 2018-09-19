ДБР розпочне роботу у листопаді, - Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба під час засідання Комітету міністрів Ради Європи заявив, що ДБР відкриє перші провадження у листопаді - після обрання слідчих територіальних управлінь та призначення їх на посади. Про це повідомила прес-служба Бюро.

"Ми розпочнемо роботу з тими ресурсами, які є: без відповідного приміщення, оперативних підрозділів та керівної ланки. Але з бажанням довести, що Державне бюро розслідувань розпочне роботу як правоохоронний орган. Це відбудеться у листопаді цього року одразу після призначення на посади слідчих територіальних управлінь", — заявив Директор ДБР.

За його словами, серед інших кроків, потрібних для ДБР, – завершення конкурсу на 27 керівних посад, ухвалення змін до законодавства, формування слідчих управлінь та отримання приміщення, яке відповідає вимогам правоохоронного органу.

Нагадаємо, 18-19 вересня голова ДБР Роман Труба знаходиться з робочим візитом у Страсбурзі, де з міжнародними партнерами обговорює початок роботи ДБР.

Раніше голова Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що ДБР не завершуватиме розслідування справ, розпочатих Генеральною прокуратурою, кримінальні провадження в Бюро буде розпочато з "чистого аркуша".