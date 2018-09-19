Держбюджет-2019: На Антикорупційний суд заклали 287 млн гривень

У проекті державного бюджету України на 2019 рік закладено 287 млн грн на створення Вищого антикорупційного суду.

Про це йдеться у документі, розміщеному на сайті Верховної Ради.

У проекті держбюджету зазначається, що на здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом заплановано витратити 217,3 млн гривень. Водночас на роботу Апеляційної палати антикорупційного суду – 69,7 млн гривень.

Витрати на функціонування всієї судової системи України очікуються на рівні 16 мільярдів гривень.

Як повідомлялося, 7 червня Верховна Рада у другому читанні схвалила законопроект про Вищий антикорупційний суд.

Станом на 14 вересня (останній день подачі заяв) Вища кваліфікаційна комісія суддів України отримала 490 заяв, з яких 324 для участі у конкурсі до Верховного Суду та 166 - до Вищого антикорупційного суду.