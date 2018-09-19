Держкіно анонсувало вихід у прокат історичного екшна "Захар Беркут"

Масштабний історичний екшн "Захар Беркут" вийде в широкий український прокат 10 жовтня 2019 року. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно.

Зазначається, що зйомки "Захара Беркута" пройшли на Закарпатті та в Київській області влітку цього року. В них взяла участь ціла плеяда відомих кінозірок з України й зарубіжжя. Зокрема, в стрічці задіяні Андрій Ісаєнко і Віктор Жданов (відомі за фільмом "Кіборги"), Олег Волощенко ("Сторожова Застава"), Роберт Патрік ("Термінатор 2: Судний день", "Міцний горішок 2", "Останній кіногерой", "Ангели Чарлі 2"), Цегмід Церенболд ("Військо Мин Бала"), Томмі Фленаган ("Вартові Галактики 2", "Хоробре серце", "Гладіатор", "Місто гріхів"), Поппі Дрейтон ("Абатство Даунтон", "Русалочка"), Аян Отепберген ("Військо Мин Бала", "Діамантовий меч"), Алекс МакНіколл ("5-та хвиля", "Аксель"), Єржан Нуримбет ("Сторожова Застава", "Сардар", "Меч перемоги", "Наречена"), Елісон Дуді ("Індіана Джонс і останній хрестовий похід", "Вид на вбивство") та інші.

Наразі над стрічкою працюють режисер Акстем Сейтаблаев і співрежисер Джон Винн. Продюсерами проекту з американської сторони виступають Джефф Райс, Ю Карно і Раджа Коллінз. За творчу та змістовну частину "Захара Беркута" відповідає українська команда, голлівудські партнери забезпечують комунікацію з міжнародним акторським складом та організовують просування фільму на північноамериканському ринку. Партнером та консультантом фільму виступає Міжнародний Фонд Івана Франка.

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