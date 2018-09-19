"Форт Трамп": Дуда запропонував США розмістити в Польщі постійну військову базу

Президент Польщі Анджей Дуда попросив США про розміщення постійної американської військової бази, запропонувавши назвати її "Форт Трамп". Про це він заявив на зустрічі з американським президентом у Білому домі, пише Reuters.

Дуда пояснив, що американська база буде оплотом проти загрози з боку Росії.

Трамп сказав, що він погодився з Дудою про те, що Москва "агресивно діяла" в регіоні та заявив, що польський запит на розміщення бази знаходиться на розгляді. За його словами, такий проект може коштувати близько $2 мільярдів.

"Ми дуже серйозно розглядаємо це питання, я знаю, що Польща дуже цінує цю ідею, і так, це те, що ми розглядаємо ", - заявив Трамп.

У травні Москва висловила занепокоєння з ідеї Польщі, заявивши, що розширення НАТО до російських кордонів підірвало б стабільність у Європі.

Польща неодноразово зверталася з пропозицією щодо постійної військової присутності США на своїй території. Сполучені Штати розміщують війська у Польщі на ротаційній основі, але постійно діючі війська будуть дорогими через витрати, які можуть включати житло для сімей, школи та лікарні.

Міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що американські військові вивчали варіанти з Польщею, але попередив, що ніяких рішень поки не приймалося.

"Це не просто база. Йдеться про тренувальні об’єкти, це стосується технічного обслуговування на базі, всіх цих речей. Там є безліч деталей, які ми повинні вивчати разом з поляками ", - сказав Меттіс.

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