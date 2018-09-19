Форум видавців у Львові став знаковою культурною подією України та Європи, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко привітав учасників 25-го - ювілейного - Форуму видавців, який відбувається у Львові.

"Воок Forum Lviv відкриває нові можливості для вільного спілкування авторів, видавців, книгорозповсюджувачів і поціновувачів друкованого слова", - йдеться у привітанні, оприлюдненому на офіційному сайті президента України в середу, 19 вересня.

Порошенко зазначив, що Форум видавців став "знаковою культурною подією України та Європи".

За словами глави держави, ринок свободи - наскрізна тема, яку представляє нинішній форум, дуже влучно відображає зміст самого заходу та є надзвичайно актуальною для України.

"Адже протягом усіх років незалежності ми плекаємо ідею свободи як основоположну цінність могутньої і вільної української держави та її громадян. Однак у нинішніх реаліях, у контексті російської агресії, що загрожує суверенітету України і становить смертельну небезпеку для майбутнього об'єднаної Європи, вона набула особливого смислу. Останнім часом ми остаточно усвідомили, чого вартує наша свобода і якою ціною ми відвойовуємо право жити у вільній демократичній країні", - зазначив Порошенко.

Глава держави подякував організаторам форуму і висловив упевненість, що нинішній форум продемонструє унікальну програму читань, публічних розмов і заходів, які сприятимуть активному розширенню вітчизняного видавничого простору, міжнародних культурних зв'язків і реалізації креативних ідей у книговиданні.

Нагадаємо, що г