Форум видавців у Львові став знаковою культурною подією України та Європи, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко привітав учасників 25-го - ювілейного - Форуму видавців, який відбувається у Львові.
"Воок Forum Lviv відкриває нові можливості для вільного спілкування авторів, видавців, книгорозповсюджувачів і поціновувачів друкованого слова", - йдеться у привітанні, оприлюдненому на офіційному сайті президента України в середу, 19 вересня.
Порошенко зазначив, що Форум видавців став "знаковою культурною подією України та Європи".
За словами глави держави, ринок свободи - наскрізна тема, яку представляє нинішній форум, дуже влучно відображає зміст самого заходу та є надзвичайно актуальною для України.
"Адже протягом усіх років незалежності ми плекаємо ідею свободи як основоположну цінність могутньої і вільної української держави та її громадян. Однак у нинішніх реаліях, у контексті російської агресії, що загрожує суверенітету України і становить смертельну небезпеку для майбутнього об'єднаної Європи, вона набула особливого смислу. Останнім часом ми остаточно усвідомили, чого вартує наша свобода і якою ціною ми відвойовуємо право жити у вільній демократичній країні", - зазначив Порошенко.
Глава держави подякував організаторам форуму і висловив упевненість, що нинішній форум продемонструє унікальну програму читань, публічних розмов і заходів, які сприятимуть активному розширенню вітчизняного видавничого простору, міжнародних культурних зв'язків і реалізації креативних ідей у книговиданні.
Нагадаємо, що газета "День" представить на Форумі видавців у Львові нове видання — "Ave. До 100-ліття гетьманату Павла Скоропадського". Презентація відбудеться 21 вересня о 12-й годині у Дзеркальній залі Палацу Потоцьких (вул. Коперника, 15) і на стенді №306.