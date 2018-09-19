Глава найбільшого банку Данії через скандал із відмиванням російських грошей подав у відставку

Виконавчий директор найбільшого банку Данії "Danske Bank" Томас Борген подав у відставку через скандал з відмиванням російських коштів. Про це повідомляє "ЄП" із посиланням на Associated Press.

Сьогодні був опублікований внутрішній звіт банку, в якому містяться твердження про масштабне відмивання грошей через естонську філію. У звіті відзначається, що "переважна більшість" транзакцій "виявилися підозрілими".

У вересні 2017 року данська газета Berlingske написала про те, що Danske Bank отримав 2,4 мільярди тіньових коштів з Азейбарджану. В липні 2018-го з’явилась інформація про те, що в період поміж 2012 та 2015 роками цей же банк отримав 7 мільярдів євро з Росії.

На початку вересня ЗМІ опублікували інформацію про відмивання 28 млрд євро російських коштів.

Джерело у Данії стверджує, що ці кошти були пов’язані з президентом РФ Владіміром Путіним та ФСБ. Частина коштів має стосунок до вбивства Сергія Магнітського у 2009-му році, вважає британський бізнесмен Білл Броудер, колишній роботодавець Магнітського.

Результати, опубліковані в середу, показують, що близько 200 мільярдів євро пройшли через філіал банку в Естонії.

Борген заявив, що, незважаючи на те, що він особисто він був виправданий у звіті, "правильним для всіх сторін є те, що я подаю у відставку". Він приєднався до копенгагенського банку в 1997 році і став його виконавчим директором у вересні 2013 року.

У банку заявили, що "проаналізували близько 6200 клієнтів, які виявили найбільші показники ризику, з яких переважна більшість виявилася підозрілою".

Скандал суттєво зашкодив репутації банку та призвів до падіння вартості його акцій на 20% за минулий рік. Після появи інформації на початку вересня про відмивання 28 млрд євро російських коштів, вартість акцій банку впала ще на 6%.