КНДР готова закрити головний ядерний комплекс

Північна Корея погодилася дозволити міжнародним інспекторам спостерігати за повним закриттям своїх ключових ракетно-ядерних об'єктів і піти на такі кроки, як закриття свого головного ядерного комплексу Йонбен, якщо Сполучені Штати зроблять кроки у відповідь.

Про це заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін за підсумками чергового саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином, повідомляє BBC.

Північна і Південна Кореї погодилися з тим, що Корейський півострів повинен перетворитися у "мирну землю без ядерної зброї і ядерних загроз", сказав Мун Чже Ін.

Виступаючи на спільній прес-конференції з президентом Південної Кореї, Кім Чен Ин повідомив, що у найближчому майбутньому він відвідає південнокорейську столицю Сеул.

Третій саміт у цьому році між лідерами двох Корей був спрямований на поліпшення зв'язків між сусідами і відновлення переговорів, що застопорилися, щодо ядерної програми КНДР між Пхеньяном і Вашингтоном.

Нагадаємо, у Пхеньяні розпочався третій міжкорейський саміт.