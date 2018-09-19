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Бенедетто Кроче, італійський інтелектуал, філософ, політик, історик та літературний критик

КНДР готова закрити головний ядерний комплекс

19 вересня, 2018 - 10:08
Фото Reuters

Північна Корея погодилася дозволити міжнародним інспекторам спостерігати за повним закриттям своїх ключових ракетно-ядерних об'єктів і піти на такі кроки, як закриття свого головного ядерного комплексу Йонбен, якщо Сполучені Штати зроблять кроки у відповідь.

Про це заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін за підсумками чергового саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином, повідомляє BBC.

Північна і Південна Кореї погодилися з тим, що Корейський півострів повинен перетворитися у "мирну землю без ядерної зброї і ядерних загроз", сказав Мун Чже Ін.

Виступаючи на спільній прес-конференції з президентом Південної Кореї, Кім Чен Ин повідомив, що у найближчому майбутньому він відвідає південнокорейську столицю Сеул.

Третій саміт у цьому році між лідерами двох Корей був спрямований на поліпшення зв'язків між сусідами і відновлення переговорів, що застопорилися, щодо ядерної програми КНДР між Пхеньяном і Вашингтоном.

Нагадаємо,  у Пхеньяні розпочався третій міжкорейський саміт.

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