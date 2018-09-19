ЛЧ УЄФА: Результати перших матчів групового турніру

У Лізі чемпіонів УЄФА відбулися перші матчі групової стадії найпрестижнішого футбольного турніру серед європейських клубів. Фіналіст минулого сезону "Ліверпуль" у доданий час добився успіху в зустрічі з чемпіоном Франції "Парі Сен-Жермен", "Галатасарай" розгромив "Локомотив", а "Атлетико" на виїзді здобув вольову перемогу над "Монако", повідомляє "Укрінформ".

Результати матчів Ліги чемпіонів, які відбулися у вівторок, 18 вересня:

група А:

"Монако" (Франція) - "Атлетіко" (Іспанія) - 1:2

голи: Самюель Грансір (18) - Дієго (31), Хосе Марія Хіменес (45+1)

"Брюгге" (Бельгія) - "Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - 0:1

гол: Крістіан Пулішич (85);

група В:

"Інтер" (Італія) - "Тоттенхем" (Англія) - 2:1

голи: Мауро Ікарді (86), Матіас Весіно (90+2) - Крістіан Еріксен (53)

"Барселона" (Іспанія) - ПСВ (Голландія) - 4:0

голи: Ліонель Мессі (32, 77, 87), Усман Дембеле (75);

група С:

"Црвена Звезда" (Сербія) - "Наполі" (Італія) - 0:0

"Ліверпуль" (Англія) - "Парі Сен-Жермен" (Франція) - 3:2

голи: Деніел Старрідж (30), Джеймс Мілнер (36, з пенальті), Роберто Фірміно (90+2) - Тома Меньє (40), Кіліан Мбаппе (83);

група D:

"Шальке-04" (Німеччина) - "Порту" (Португалія) - 1:1

голи: Брель Емболо (64) - Отава (75, з пенальті)

"Галатасарай" (Туреччина) - "Локомотив" (Росія) - 3:0

голи: Гаррі Родрігес (9), Ерен Дердійок (67), Сельчук Інан (90+4, з пенальті).

Нагадаємо, чемпіон України донецький "Шахтар" свій перший поєдинок проведе в середу, 19 вересня, на стадіоні ОСК "Металіст" в Харкові проти німецького "Гоффенгайма". В іншому матчі групи F англійський "Манчестер Сіті" на "Етіхад Стедіум" прийматиме французький "Ліон".

У другий ігровий день першого туру Ліги чемпіонів УЄФА також зустрінуться: (квартет Е) "Аякс" (Голландія) - АЕК (Греція), "Бенфіка" (Португалія) - "Баварія" (Німеччина); (квартет Н) "Валенсія" (Іспанія) - "Ювентус" (Італія), "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія); (квартет G) "Вікторія" (Чехія) - ЦСКА (Росія), "Реал" (Іспанія) - "Рома" (Італія).