Мова - це спосіб народження думок: коли “нема мови”, людині просто-напросто “нема чим думати”.
Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса, філософиня

МЕРТ отримало дозвіл на планові перевірки туроператорів

19 вересня, 2018 - 16:21
Фото з архіву "Дня"

Міністерство економічного розвитку та торгівлі відповідною урядовою постановою отримало дозвіл на планові перевірки туроператорів. Про це йдеться у постанові Кабміну, яку оприлюднив "РБК-Україна".

Як зазначається, під час сьогоднішнього засідання Кабінет міністрів України вивів МЕРТ з-під дії мораторію на планові перевірки туроператорів в 2018 році.

Йдеться, зокрема про доповнення відповідної позиції в частині здійснення контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснення туроператорської діяльності.

До цього МЕРТ могло перевіряти туроператорів лише за рішенням суду або на підставі звернень громадян.

Більше новин

Від початку бойових дій на Донбасі загинули 2911 українських воїнів, - Порошенко
Уряд Угорщини розпочав кампанію проти резолюції Європарламенту
Суд заарештував майно міністра інфраструктури Омеляна
У Європарламенті розказали, як покращити відносини Туреччини з ЄС
УЄФА перевіряє легітимність призначення Суркіса віце-президентом
Асоціація з ЄС: станом на перше півріччя 2018 року Україна виконала 41% зобов’язань

Новини партнерів

Loading...