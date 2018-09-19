Мін’юст США почав розслідування проти Маска

Міністерство юстиції США розпочало розслідування проти очільника компанії Tesla Ілона Маска щодо його заяви про викуп всіх акцій компанії та перетворення її на приватне акціонерне товариство.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається у Мінюсті США відкрили справу про шахрайство через заяву Маска у Twitter, після якої акції Tesla різко підскочили у ціні.

«Минулого місяця, після заяви Ілона Маска, що він розглядає можливість викупити всі акції компанії та зробити Tesla приватною, компанія отримала запит про надання певних документів від Міністерству юстиції. Компанія у повній мірі співпрацювала з Мін’юстом», — йдеться у заяві Tesla, опублікованій після повідомлення у ЗМІ інформації про ймовірне розслідування.

Нагадаємо, Маск назвав ім'я першого туриста на Місяць.