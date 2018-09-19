Мова - це спосіб народження думок: коли “нема мови”, людині просто-напросто “нема чим думати”.
Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса, філософиня

Мін’юст США почав розслідування проти Маска

19 вересня, 2018 - 11:41
Фото Reuters

Міністерство юстиції США розпочало розслідування проти очільника компанії Tesla Ілона Маска щодо його заяви про викуп всіх акцій компанії та перетворення її на приватне акціонерне товариство.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається у Мінюсті США відкрили справу про шахрайство через заяву Маска у Twitter, після якої акції Tesla різко підскочили у ціні.

«Минулого місяця, після заяви Ілона Маска, що він розглядає можливість викупити всі акції компанії та зробити Tesla приватною, компанія отримала запит про надання певних документів від Міністерству юстиції. Компанія у повній мірі співпрацювала з Мін’юстом», — йдеться у заяві Tesla, опублікованій після повідомлення у ЗМІ інформації про ймовірне розслідування.

Нагадаємо, Маск назвав ім'я першого туриста на Місяць.

Більше новин

Токіо закликає світ продовжити тиск на Північну Корею
Глава найбільшого банку Данії через скандал із відмиванням російських грошей подав у відставку
У Береговому українцям видають угорські паспорти, - ЗМІ
Українці їздитимуть до Грузії за ID-картками
"Форт Трамп": Дуда запропонував США розмістити в Польщі постійну військову базу
КНДР готова закрити головний ядерний комплекс

Новини партнерів

Loading...