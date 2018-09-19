МЗС України перевіряє автентичність відеозапису з угорськими паспортами у Береговому

МЗС України перевіряє автентичність відеозапису, на якому продемонстровано видачу українським громадянам у Береговому угорських паспортів із проханням приховувати цей факт від української влади. Про це журналістам заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін після засідання Комітету Верховної Ради із закордонних справ у середу, повідомляє Укрінформ.

«Я буду зустрічатися з Петером (Сіярто, міністром закордонних справ Угорщини - ред.) у Нью-Йорку - це було заздалегідь сплановано. Ми будемо обговорювати й нову назву їх уповноваженого... По-друге, ми знаємо, що постійно є випадки прихованої видачі паспортів (угорських паспортів українським громадянам - ред.). Ми зараз перевіряємо автентичність цього відео, звичайно оскільки маємо це зробити як серйозні люди. Але виходимо з того, що воно є автентичним. Я покажу його Сіярто, скажу, що консулу нема що робити, хай видає угорські паспорти угорським громадянам у Будапешті», - сказав Клімкін.

Нагадаємо, у консульстві в Береговому громадянам України видають угорські паспорти. Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями не повідомляти про отримання документів українській владі. При цьому громадяни України вголос присягають на вірність Угорщині. Запис відео із зазначеною процедурою Укрінформ отримав із власних джерел.

Власникам нових угорських паспортів радять показувати український паспорт українським прикордонникам, а угорським - угорський.

Слід зазначити, що наразі в Україні наявність подвійного громадянства не визнається, і, згідно із законодавством, не дозволяється насамперед для державних службовців та депутатів всіх рівнів.

19 квітня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, що пропонує зміни в чинне законодавство про громадянство України. Ініціатором документа виступив Президент Петро Порошенко. Проект закону, серед іншого, розширює перелік підстав для позбавлення українського громадянства. Зокрема, підставою для втрати українського громадянства пропонується зробити використання повнолітнім паспорта іноземної держави під час виїзду або в'їзду в Україну (або на території України), що зафіксовано Державною прикордонною службою або іншим держорганом.