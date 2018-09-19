На Херсонщині археологи виявили могилу сарматського воїна

У перший день археологічних розкопок на Арабатській стрілці було знайдено стародавнє поховання воїна. Про це учасник розкопок Оксана Чорнобривцева написала у своєму блозі на Facebook.

"Це щось грандіозне! Сьогодні перший день розкопок, які почали співробітники Інституту археології НАНУ на Арабатській стрілці і знайдений сармат. Він воїн, вершник, його зріст 160 см, йому близько 2000 років, похований головою на північний захід, з ним його залізний меч (фрагменти) і глечик", - написала Оксана Чорнобривцева.

За її словами, кошти на розкопки на Арабатській стрілці були виділені місцевою владою. Розкопки тривають, і Оксана Чорнобривцева окремо попросила у місцевих жителів "дбайливого ставлення до історії, знахідок і шанобливого ставлення до вчених".

Сармати - це народ, який складався з кочових іраномовних племен кінця ранньої Залізної доби. Ці племена жили на більшій частині півдня України, населяючи степові райони від вододілу Тиси і Дунаю до Аральського моря.

Головним типом військ причорноморських сарматів була легка кіннота. Сармати, які були вмілими вершниками, мали на озброєнні не тільки лук і стріли, але і мечі, кинджали і важкі списи. Римський історик Тацит запевняє, що у сарматів були панцири "із залізних пластин або дуже товстої шкіри".

Як повідомлялося, влітку українсько-польська команда археологів виявила кістки молодої жінки, поховані 4500 років тому. Знахідка унікальна, адже скелет хтось ретельно прикрасив чорними візерунками, перш ніж поховати останки. Скелет знайшли кілька років тому під час розкопок біля села Пороги на березі Дністра,

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