ООН: За 3 місяці в Україні зафіксовано 32 порушення прав журналістів та активістів

В Україні за три місяці зафіксовано 32 порушення прав журналістів та активістів. Про це йдеться у доповіді управління ООН з прав людини в Україні, повідомляє hromadske.

Як зазначається, у доповіді представлені результати моніторингу за період з 16 травня до 15 серпня 2018 року. Так, за вказаний період, за даними ООН, зафіксовано порушення щодо 23-х співробітників ЗМІ. Крім того, в ООН додали, що кількість нападів зросла на 210% порівняно з попереднім звітним періодом. Мова йде про порушення свободи вираження поглядів і свободи ЗМІ.

Серед іншого, ООН зафіксувала фізичні напади на журналістів із застосуванням насильства, у тому числі з летальними наслідками.

Крім того, в ООН заявили про відсутності прогресу у розслідуванні вбивств журналістів Павла Шеремета та Олеся Бузини.

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