ООС: За добу загинули двоє військових, один поранений

Упродовж минулої доби, 18 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою Об'єднаними силами.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Російські окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Луганське, Південне, Піски, Новотроїцьке, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Потужного обстрілу з мінометів 120-го та 82-го калібру зазнали позиції Об'єднаних сил на Світлодарському напрямку в районі населеного пункту Луганське.

Також по позиціях оборонців Кримського на Луганському напрямку окупанти двічі відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти БМП-1.

В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинуло, один зазнав легких поранень.

За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено, п'ятьох поранено.