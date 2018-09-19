Парубій підписав закон про розширення складу ЦВК

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект №9090 "Про внесення зміни до статті 6 закону "Про Центральну виборчу комісію" свого авторства.

Підписання відбулося перед закриттям ранкового пленарного засідання ВР, повідомляє УНН.

Таким чином, документ направлений на підпис президенту Петру Порошенко.

"Парламент має обрати новий склад ЦВК, і ми розблокували цей шлях і дали можливість усім фракціям бути представленими… Ми зробили рішучий крок до оновлення ЦВК, і завтра ми оновимо Центральну виборчу комісію, і ніякі темні сили нас не зупинять… Отже, я підписую закон про Центральну виборчу комісію зараз при всіх і передаю на підпис президентові", - сказав спікер.

Нагадаємо, що ЄС чекає, що ВРУ якнайшвидше змінить склад ЦВК та ухвалить Виборчий кодекс.