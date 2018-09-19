ПФУ розповів про нововведення для пенсіонерів

З вересня цього року усім без винятку українцям, які виходять на пенсію, видаватимуть електронні пенсійні посвідчення, які одночасно є платіжними картками. Люди, які вийшли на пенсію раніше, за бажанням також зможуть отримати таке посвідчення. Про це повідомили у Пенсійному фонді України у відповідь на запит УНН.

"Електронні пенсійні посвідчення видаються, починаючи із 2016 року внутрішньо переміщеним особам. Для інших пенсіонерів нові посвідчення видаватимуться з вересня цього року. Особи, які уже вийшли на пенсію, за бажанням, також можуть отримати нові посвідчення", — розповіли у ПФУ.

Щоб отримати таке посвідчення-банківську картку, пенсіонерові необхідно подати відповідну заяву до будь-якого територіального органу або сервісного центру ПФУ. Посвідчення виготовлять протягом 30 робочих днів.

Як зауважили пенсійники, перевагами електронного пенсійного посвідчення є:

миттєва ідентифікація особи, зокрема, при зверненні до органів Пенсійного фонду;

підтвердження статусу особи, який дає право на отримання пільг для пенсіонерів, соціальних виплат, знижок тощо;

неможливість підробки такого посвідчення. Також — неможливість застосування шахрайських схем і протиправних дій під час виплати пенсій та соціальних допомог;

можливість отримувати послуги онлайн на веб-порталах органів влади, в тому числі веб-порталі електронних послуг ПФУ завдяки наявному у посвідченні електронному цифровому підписі. Зокрема, пенсіонер може переглянути в особистому кабінеті інформацію з електронної пенсійної справи: розмір пенсії, її складові, страховий стаж тощо. Окрім того, — подати звернення до Пенсійного фонду або заяву на призначення чи перерахунок пенсії онлайн без відвідування органів пенсійного фонду.

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