Порошенко оголосив лауреатів премії "Українська книжка року"

Президент України Петро Порошенко оголосив лауреатів щорічної премії "Українська книжка року". Про це у середу, 19 вересня, сказав президент України Петро Порошенко під час відкриття форуму видавців у Львові.

"Хочу привітати авторів та видання, які стали лауреатами щорічної премії … "Українська книжка року", про що мною підписаний відповідний указ. Я із задоволенням вітаю Миколу Григоровича Жулинського за книжкове видання "Моя Друга світова. Роман-хроніка в голосах", Дмитра Володимировича Степовика, Григорія Абрамовича Фальковича", - сказав президент.

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"Роман-хроніка в голосах" — так назвав знаний український літературознавець, критик, письменник, політичний і громадський діяч, академік НАН України Микола Григорович Жулинський свій новий твір "Моя друга світова" (видавництво «Ярославів Вал», Київ, 2016 р. "Моя друга світова" — це книжка водночас й глибоко особистісна, виношена, пропущена через незабутні дитячі спогади пана Жулинського (Микола Григорович народився у серпні 1940 року), через незагоєну рану — пам’ять про батька, який пройшов усіма колами пекла військового лихоліття, й історично об’єктивна, багатопланова, панорамна (бо йдеться про долю тисяч, сотень тисяч, мільйонів людей, зрештою, про долю цілого нашого народу.

Нагадаємо, торік комітет премії присудив нагороду трьом книжковим виданням - "Синій зошит. Аркуші днів світящих" і "Лад" у номінації "За видатні досягнення у галузі художньої літератури"; книжковому виданню "Марія Заньковецька" у номінації "За вагомий внесок у розвиток українознавства". Лауреатом премії стали Мирослав Дочинець за "Синій зошит. Аркуші днів світящих" і "Лад", Корнійчук Володимир та "Видавництво "Криниця" за видання "Марія Заньковецька" та Тетяна Стус і "Видавництво "Віват" за книжкове видання "Їжак Вільгельм".