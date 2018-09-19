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Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса, філософиня

Порошенко закликає законодавчо врегулювати статус української мови як державної

19 вересня, 2018 - 15:19
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

Україна має на законодавчому рівні врегулювати питання статусу української мови як державної.

Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час відкриття форуму видавців у Львові, передає УНН.

"Нам потрібне законодавче врегулювання всіх питань, пов’язаних зі статусом української мови як державної. Ба більше, нам потрібна активна позиція суспільства, спрямована на розширення сфери функціонування і застосування української мови. Реалізації всіх без винятку положень мовного законодавства", - наголосив Президент.

Крім того, Президент зазначив, що держава підтримуватиме українське книговидавництво.

"Держава буде підтримувати українське книговидавництво", - наголосив Глава держави.

Водночас, Президент визнав, що сьогодні якість й ефективність державної підтримки у сфері українського книговидавництва ще не задовільні.

"Нам потрібні стимули, які б спонукали авторів-виконавців до створення якісної книги, до задоволення попиту дуже вимогливого українського та європейського читача. До розширення збуту та поширенню української книжкової продукції", - зазначив він.

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