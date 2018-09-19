Порошенко закликає законодавчо врегулювати статус української мови як державної

Україна має на законодавчому рівні врегулювати питання статусу української мови як державної.

Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час відкриття форуму видавців у Львові, передає УНН.

"Нам потрібне законодавче врегулювання всіх питань, пов’язаних зі статусом української мови як державної. Ба більше, нам потрібна активна позиція суспільства, спрямована на розширення сфери функціонування і застосування української мови. Реалізації всіх без винятку положень мовного законодавства", - наголосив Президент.

Крім того, Президент зазначив, що держава підтримуватиме українське книговидавництво.

"Держава буде підтримувати українське книговидавництво", - наголосив Глава держави.

Водночас, Президент визнав, що сьогодні якість й ефективність державної підтримки у сфері українського книговидавництва ще не задовільні.

"Нам потрібні стимули, які б спонукали авторів-виконавців до створення якісної книги, до задоволення попиту дуже вимогливого українського та європейського читача. До розширення збуту та поширенню української книжкової продукції", - зазначив він.