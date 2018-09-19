Президент Молдови запропонував провести референдум щодо реінтеграції Придністров'я

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що спосіб реінтеграції Придністров'я буде вибрано на референдумі, передає Deschide.md. Він зазначив, що рішення має бути ухвалено після парламентських виборів.

"Після парламентських виборів ми будемо обговорювати конкретні сценарії, як може відбуватися ця реінтеграція, і дуже важливо, що будь-яка форма реінтеграції, взаємоіснування буде обговорюватися із громадянами Республіки Молдова в межах референдуму", - підкреслив президент.

Після того, як Молдова ухвалить своє рішення, його буде винесено на розгляд міжнародного співтовариства. Водночас, зазначив Додон, після того, як буде вибрано шлях політичного вирішення конфлікту, регіон мають залишити розташовані там війська.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Придністровської Молдавської Республіки відмовилося підтримувати виведення російських військ з республіки згідно з резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 22 червня 2018 року. Президент Ігор Додон також засудив ухвалення документа.