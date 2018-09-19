Суд заарештував майно міністра інфраструктури Омеляна

Солом'янський районний суд Києва заарештував майно міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Про це в коментарі "112 Україна" повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко.

"Слідчий суддя сьогодні розглянув два клопотання. Розгляд клопотань здійснювався в закритому режимі, а враховуючи вимоги норм процесуального законодавства, виключаю можливість деталізовано говорити про те, на яке саме майно накладається арешт. Клопотання надійшли, їх розглянуто, дійсно накладено арешт", – наголосила Квітченко.

Водночас прес-секретар Міністерства інфраструктури України Марія Томко на своїй сторінці у Facebook написала, що "за непідтвердженою інформацією, арештовано майно Омеляна: квартира (60 кв. м) і машина брата міністра".

"У власності Володимира Омеляна залишилися не заарештованими краватки, шкарпетки і з кілька сотень книг", – наголосила Томко.

Нагадаємо, 13 вересня НАБУ повідомило міністру інфраструктури Володимиру Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації. За даними бюро, витрати чиновника істотно перевищують його доходи. Сам міністр усі звинувачення заперечує і каже, що "неможливо знайти те, чого немає". Омелян повідомив, що не збирається йти у відставку через це.

Під час суду прокурори просили обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді внесення застави в розмірі 5 млн грн. Однак суд відпустив Омеляна на поруки міністра молоді та спорту Ігоря Жданова і нардепа Федіра Бендюженка. Омеляна також зобов'язали здати паспорти.