Сущенко отримав право на побачення з рідними до етапування з СІЗО Лефортово

Марк Фейгін розповів, що Роман Сущенко отримав право на шість телефонних дзвінків і побачення з рідними до етапування з СІЗО Лефортово. Про це Фейгін повідомив Укрінформу.

«Сьогодні я побував у СІЗО у Романа Сущенка. Можу сказати, що він вже отримав апеляційне визначення (Верховного суду РФ - ред.). Ще істотна новина – Роман отримав право на 6 телефонних дзвінків. Також до етапування йому дозволено побачення з рідними. Йому дуже хотілося б побачити дружину і обох дітей», - сказав Фейгін.

Він також уточнив, що передав своєму підзахисному листи від рідних, дайджест преси. Сущенко просив передавати всім привіт, радий, що його не забувають.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому висунули звинувачення у шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР Міноборони це спростували.

Мосміськсуд 4 червня засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. Скарга на ухвалений вирок була подана 5 червня. 12 вересня Верховний суд Росії визнав законним вердикт Московського міського суду про 12 років ув'язнення, тобто відхилив апеляцію захисту в повному обсязі.