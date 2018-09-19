Токіо закликає світ продовжити тиск на Північну Корею

Міністр оборони Японії Іцунорі Онодера заявив, що тиск на Північну Корею з боку міжнародного співтовариства повинно тривати до закриття країною ядерної та ракетної програм.

Про це пише NHK World-Japan.

"Онодера висловив думку з приводу міжкорейського саміту, який відкрився у Пхеньяні у вівторок", - йдеться в повідомленні.

Міністр сказав журналістам, що Північна Корея повинна особливим чином продемонструвати завершення і ракетних програм. Онодера додав, що міжнародне співтовариство не повинне обмежуватися простим діалогом і кроками до примирення.

Як повідомлялося, Північна Корея погодилася дозволити міжнародним інспекторам спостерігати за повним закриттям своїх ключових ракетно-ядерних об'єктів і піти на такі кроки, як закриття свого головного ядерного комплексу Йонбен, якщо Сполучені Штати зроблять кроки у відповідь. Про це заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін за підсумками чергового саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином.