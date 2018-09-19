Мова - це спосіб народження думок: коли “нема мови”, людині просто-напросто “нема чим думати”.
Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса, філософиня

Трамп може зупинити "Північний потік-2", - Дуда

19 вересня, 2018 - 09:56
Фото Reuters

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що американський лідер Дональд Трамп може прийняти рішення, яке зупинить реалізацію проекту “Північний потік-2”.

Про це він заявив у вівторок в інтерв’ю Польському телебаченню (TVP) за підсумками переговорів з американським лідером.

“Рішення в руках президента США”, — сказав Дуда, відповідаючи на питання про те, чи існує якась можливість зупинити “Північний потік — 2”. “Сподіваюся, що президент це рішення прийме”, — додав він.

За словами президента Польщі, “Північний потік-2” не вигідний США, так як присутність на європейському ринку великих обсягів російського газу може перешкодити поширенню там американського скрапленого газу.

Нагадаємо, МЗС заявило, що Nord Stream 2 загрожує безпеці не тільки України, а й Європи.

Більше новин

В ООС затримано 11 підозрюваних у співпраці з "ДНР"
Смертельна ДТП у Харкові: Суд залишив Зайцеву і Дронова під вартою
День в ООС: З початку доби бойовики 9 разів порушили "тишу"
Україна офіційно номінувала Сенцова на Нобелівську премію миру
На Волині прощаються з воїном, якого чотири роки вважали безвісти зниклим
За добу бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

Новини партнерів

Loading...