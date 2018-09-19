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Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса, філософиня

У Береговому українцям видають угорські паспорти, - ЗМІ

19 вересня, 2018 - 13:57
Фото з відкритих джерел

У консульстві Угорщини в Береговому громадянам України видають угорські паспорти. Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.

Про це повідомляє Укрінформ.

При цьому громадяни України вголос присягають на вірність Угорщині.

"Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - тричі повторюють громадяни текст клятви на тлі угорського прапора.

Після гімну власники нових угорських паспортів отримують інструкції від угорських дипломатів. "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства", - закликає угорський дипломат.

Нагадаємо,Угорщину можуть позбавити права голосу в Раді ЄС.

 
              
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