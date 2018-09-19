У Береговому українцям видають угорські паспорти, - ЗМІ

У консульстві Угорщини в Береговому громадянам України видають угорські паспорти. Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.
Про це повідомляє Укрінформ.
При цьому громадяни України вголос присягають на вірність Угорщині.
"Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - тричі повторюють громадяни текст клятви на тлі угорського прапора.
Після гімну власники нових угорських паспортів отримують інструкції від угорських дипломатів. "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства", - закликає угорський дипломат.
Нагадаємо,Угорщину можуть позбавити права голосу в Раді ЄС.