У Черкасах відкрили новий муніципальний спортивний клуб «Дніпро»

Відтепер молодь, а саме випускники спортивних шкіл міста матимуть змогу продовжити свою спортивну діяльність у новому муніципальному клубі «Дніпро» (Черкаси). Про нові можливості для спортсменів та ідею створення такого клубу розповіли його організатори під час прес-конференції.

За словами організаторів спортивний клуб є власністю жителів міста, тож його членом може бути кожен любитель спорту. Клуб покликаний розвивати не лише футбол, а й інші ігрові види спорту. Спочатку набиратимуть аматорські команди, а потім спортклуб виховуватиме і професійних спортсменів, які гідно представлятимуть Черкаси та область на спортивних змаганнях. Поки що тут займатиметься молодь із Черкас, але надалі планують долучати і спортсменів з області.

«Ми створили клуб на базі нашого комунального підприємства КП «Центральний стадіон», аби могли існувати та розвиватись не лише футбольні, а й інші команди ігрових видів спорту, зокрема з волейболу, гандболу, міні-футболу, баскетболу, хокею на траві, хокею тощо. Ми закликаємо всіх спортсменів, ентузіастів долучатись до нашого клубу, для цього треба звернутись до директора Центрального стадіону Юрія Гончарова», – розповів заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар.

Нині фінансування муніципального клубу відбувається за рахунок міського бюджету, планують також підключати і бюджет області, закликають до співпраці партнерів, меценатів, спонсорів, депутатів для розвитку спортивних команд.

«Сьогодні Черкаська міськрада рада спрямовує кошти на розвиток футбольної інфраструктури нашого міста і таким чином у нас виникла ідея створення клубу, адже спортивна база у нас є, а команд з ігрових видів спорту немає. Ідея створення муніципальних клубів існує по всьому світу, таким шляхом ідуть поляки, Європа, тобто дають можливість молоді продовжувати спортивний шлях. Ми не будемо поки розглядати професійні команди, які беруть участь у змаганнях , але у кожному чемпіонаті з різних видів спорту є своя ліга, де можуть брати участь аматорські команди», – зазначив директор КП «Центральний стадіон» Юрій Гончаров.

Головним тренером для футбольної команди «Дніпро» (Черкаси) став у минулому випускник Черкаської дитячо-юнацької спортивної школи «Дніпро-80» Євген Тарасенко. «Наше завдання – виростити хлопців, які закінчили школу «Дніпро-80», це їхній шанс на розвиток. Для тренувань у нас є все, треба тільки бажання хлопців. Зараз ми братимемо участь у змаганнях першої ліги чемпіонату України, зіграли перший тур, ще зіграємо 6 ігор і будемо готуватись до наступних змагань», – розповів про досягнення команди Євген Тарасенко.

Уже традиційно форму для команд зробили синього та білого кольору з символікою Дніпра. Сподіваються відродити футбольні традиції та створити сильні команди інших видів спорту.

Інна МОЛЧАНОВА, Черкаси, фото авторки