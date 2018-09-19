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Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса, філософиня

У Львові представлять міжнародний виставковий проект Е-Glass

19 вересня, 2018 - 21:23
Фото зі сторінки Е-Glass у Фейсбуку та з каталогу пленеру та симпозіуму «Культурне золото Нижньої Сілезії»

Експозицію з мистецьких об’єктів зі скла відомих європейських художників-склярів відкриють у п’ятницю, 21 вересня, о 17.00  у Музеї скла, що на площі Ринок, 2. Як розповів «Дню» арт-директор музею Михайло Бокотей,  твори, що їх виставлятимуть у рамках межах проекту Е-Glass, є результатом роботи польських та чеських склярів під час мистецького пленеру та симпозіуму «Культурне золото Нижньої Сілезії».

Професійні художники і студенти, також – майстри-гутники працювали в горах Польщі і Чехії – в Лісовій гуті в Шклярській Порембі, гуті кришталю «Юлія» в Пеховицях, туристичній станції «Орлє» в Якушицях і гуті «Мартін Стефанек» у Десні (Чехія).

Ідея проведення мистецького заходу з гутного скла саме на цих теренах виникла ще десять років тому, 2008-го. А скло на землях Карконоського пограниччя виготовлялось упродовж сотень років, починаючи з XIII–XIV ст. Сьогодні на території Чеської Республіки функціонують такі потужні осередки склярства, як Яблонець-над-Нисоу, Пелехов, Десна, школа гутництва у Желізному Броді. 

Участь у пленері-2017 взяли художники з Польщі (Маріуш Лабінський, Маґдалена Водарчик, Малґожата Даєвська, Ігор Вуйцік) і Чехії (Якуб Бердих, Якуб Бердих Карпеліс, Ольджіх Пліва, Петр Станіцький) та студенти Академії образотворчого мистецтва ім. Ґепперта у Вроцлаві (Катерина Піліц, Магдалена Реронь, Діана Шидловська, Мая Збожек).

Організатор проекту – Осередок культури і мистецтва у Вроцлаві. Співорганізатор – Музей скла у Львові.

Проект відбувається під почесним патронатом Генерального консульства Республіки Польща у Львові та маршала Нижньосілезького воєводства. Співфінансується з бюджету Нижньосілезького воєводства.

Оглянути твори з мистецького пленеру та симпозіуму «Культурне золото Нижньої Сілезії», відповідно – оцінити майстерність польських та чеських художників-склярів встигнуть всі охочі – виставка Е-Glass у Музеї скла триватиме до 6 грудня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Джерело: День

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