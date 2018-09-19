У Львові представлять міжнародний виставковий проект Е-Glass

Експозицію з мистецьких об’єктів зі скла відомих європейських художників-склярів відкриють у п’ятницю, 21 вересня, о 17.00 у Музеї скла, що на площі Ринок, 2. Як розповів «Дню» арт-директор музею Михайло Бокотей, твори, що їх виставлятимуть у рамках межах проекту Е-Glass, є результатом роботи польських та чеських склярів під час мистецького пленеру та симпозіуму «Культурне золото Нижньої Сілезії».

Професійні художники і студенти, також – майстри-гутники працювали в горах Польщі і Чехії – в Лісовій гуті в Шклярській Порембі, гуті кришталю «Юлія» в Пеховицях, туристичній станції «Орлє» в Якушицях і гуті «Мартін Стефанек» у Десні (Чехія).

Ідея проведення мистецького заходу з гутного скла саме на цих теренах виникла ще десять років тому, 2008-го. А скло на землях Карконоського пограниччя виготовлялось упродовж сотень років, починаючи з XIII–XIV ст. Сьогодні на території Чеської Республіки функціонують такі потужні осередки склярства, як Яблонець-над-Нисоу, Пелехов, Десна, школа гутництва у Желізному Броді.

Участь у пленері-2017 взяли художники з Польщі (Маріуш Лабінський, Маґдалена Водарчик, Малґожата Даєвська, Ігор Вуйцік) і Чехії (Якуб Бердих, Якуб Бердих Карпеліс, Ольджіх Пліва, Петр Станіцький) та студенти Академії образотворчого мистецтва ім. Ґепперта у Вроцлаві (Катерина Піліц, Магдалена Реронь, Діана Шидловська, Мая Збожек).

Організатор проекту – Осередок культури і мистецтва у Вроцлаві. Співорганізатор – Музей скла у Львові.

Проект відбувається під почесним патронатом Генерального консульства Республіки Польща у Львові та маршала Нижньосілезького воєводства. Співфінансується з бюджету Нижньосілезького воєводства.

Оглянути твори з мистецького пленеру та симпозіуму «Культурне золото Нижньої Сілезії», відповідно – оцінити майстерність польських та чеських художників-склярів встигнуть всі охочі – виставка Е-Glass у Музеї скла триватиме до 6 грудня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів