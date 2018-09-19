Історії належить не судити, а пояснювати. Історія не суддя, а адвокат.
Бенедетто Кроче, італійський інтелектуал, філософ, політик, історик та літературний критик

У Нью-Йорку відкрилася сімдесят третя сесія Генасамблеї ООН

19 вересня, 2018 - 10:33
Фото Reuters

У Нью-Йорку в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй відкрилася сімдесят третя сесія Генеральної Асамблеї ООН, тема якої "Зробимо ООН ближче до інтересів усіх людей: глобальне лідерство і спільна відповідальність у підтримці мирних, справедливих і стійких товариств", повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

"До порядку денного сесії планується включити понад 175 питань у таких сферах, як підтримання міжнародного миру та безпеки, роззброєння, сталий розвиток, права людини, гуманітарна допомога, сприяння правосуддю і розвитку міжнародного права" - йдеться в повідомленні на офіційному сайті МЗС у вівторок ввечері.

Голова 73-ї сесії ГА ООН, міністр закордонних справ і міграції Еквадору Марія Фернанда Еспіноса Гарсес підкреслила важливість надання додаткового імпульсу багатостороннього співробітництва та посилення роботи Генеральної Асамблеї. У числі основних пріоритетів 73-ї сесії ГА ООН вона виділила подальшу реформу ООН, запобігання конфліктів, забезпечення прав людини, гендерну рівність та подолання несправедливості в світі.

Важливе місце в роботі ГА ООН також займатиме тематика сприяння економічному розвитку та прийняття глобальних угод з міграції та біженців.

Нагадаємо, Україна на Генасамблеї ООН порушить питання кримських татар.

Джерело: День

Більше новин

Brexit, міграція та внутрішня безпека – головні теми зустрічі лідерів ЄС
ЄС готовий виділити Україні ще 54 млн євро
У Німеччині звільнили голову внутрішньої розвідки
Польщу обмежили у правах в європейському судовому органі
У Фінляндії виносять вотум недовіри главі МЗС
Європейські країни підтримують збільшення використання водню в енергетиці

Новини партнерів

Loading...