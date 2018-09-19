У Нью-Йорку відкрилася сімдесят третя сесія Генасамблеї ООН

У Нью-Йорку в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй відкрилася сімдесят третя сесія Генеральної Асамблеї ООН, тема якої "Зробимо ООН ближче до інтересів усіх людей: глобальне лідерство і спільна відповідальність у підтримці мирних, справедливих і стійких товариств", повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

"До порядку денного сесії планується включити понад 175 питань у таких сферах, як підтримання міжнародного миру та безпеки, роззброєння, сталий розвиток, права людини, гуманітарна допомога, сприяння правосуддю і розвитку міжнародного права" - йдеться в повідомленні на офіційному сайті МЗС у вівторок ввечері.

Голова 73-ї сесії ГА ООН, міністр закордонних справ і міграції Еквадору Марія Фернанда Еспіноса Гарсес підкреслила важливість надання додаткового імпульсу багатостороннього співробітництва та посилення роботи Генеральної Асамблеї. У числі основних пріоритетів 73-ї сесії ГА ООН вона виділила подальшу реформу ООН, запобігання конфліктів, забезпечення прав людини, гендерну рівність та подолання несправедливості в світі.

Важливе місце в роботі ГА ООН також займатиме тематика сприяння економічному розвитку та прийняття глобальних угод з міграції та біженців.

Нагадаємо, Україна на Генасамблеї ООН порушить питання кримських татар.