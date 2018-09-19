У Європарламенті розказали, як покращити відносини Туреччини з ЄС

Депутати Європейського парламенту заявили, що покращити відносини Туреччини з Європейським Союзом можна лише єдиним шляхом – конкретними діями у сфері захисту прав людини.

Такого висновку дійшли члени делегації підкомітету із прав людини Європарламенту, які 17-19 вересня відвідали Туреччину, повідомляє сайт ЄП.

"Не секрет, що повага Туреччини до верховенства права знижується. Список стурбованості Європейського парламенту через порушення прав людини залишається довгим і він фактично заморозив процес приєднання (переговори про вступ Туреччини до ЄС фактично призупинено. – Ред.).

Для того щоб довіру було відновлено, необхідні конкретні дії. Незважаючи на серйозні проблеми у відносинах, є розуміння, що і Туреччина, і ЄС потрібні один одному", - заявили члени делегації.

Європарламентарі наголосили, що тільки конкретні поліпшення у сфері дотримання верховенства права і прав людини можуть підтвердити справжню прихильність Туреччини.

"Досудове утримання під вартою осіб без висунутих проти них звинувачень, масове звільнення державних службовців з обмеженими можливостями відшкодування або утиски свободи слова викликають велику стурбованість та повинні бути вирішені швидко і адекватно.

Ми наполегливо закликаємо Туреччину в повній мірі поважати права ЛГБТ та інших меншин. Туреччина має покращити дотримання верховенства права у своїх власних інтересах, в першу чергу, відповідно до взятих на себе міжнародних зобов'язань", - підсумували депутати.